Šahovska zveza omilila kodeks oblačenja po aferi s kavbojkami

New York, 30. decembra - Branilec naslova Magnus Carlsen bo nastopil na svetovnem prvenstvu v hitropoteznem šahu, potem ko je sprva odstopil zaradi kršitve kodeksa o primernem oblačenju. Mednarodna šahovska zveza (Fide) je nato nekoliko omilila pravila oblačenja za igralce, potem ko so Carlsena oglobili zaradi nošenja hlač iz jeansa na turnirju v New Yorku, poroča AFP.