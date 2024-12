Tekma v Torinu prekinjena zaradi žaljenja srbskega nogometaša

Rim, 29. decembra - Nogometaši Juventusa so še vedno brez poraza v italijanskem prvenstvu, vendar ob zgolj sedmih zmagah na osemnajstih tekmah zasedajo šele šesto mesto na razpredelnici. Danes so zabeležili že enajsti remi v serie A; na domači zelenici so igrali 2:2 s Fiorentino.