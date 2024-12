Trojna avstrijska zmaga v Oberstdorfu, najboljši Kraft

Oberstdorf, 29. decembra - Avstrijec Stefan Kraft (138 in 135,5 m, 335,1 točka) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Oberstdorfu, kjer se je začela 73. novoletna turneja. Drugi je bil njegov rojak Jan Hörl (134,5 in 135 m, 331,6), tretji pa prav tako Avstrijec Daniel Tschofenig (131 in 140,5 m, 323,6).