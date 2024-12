Cityju se je vendarle nasmehnila sreča

London, 29. decembra - Nogometašem Manchester Cityja, ki so v zadnjih tekmah doživljali šok za šokom, se je v 19. krogu angleškega prvenstva vendarle nasmehnila sreča. Čeprav na gostovanju pri Leicestru spet niso pokazali prepričljive predstave, so preživeli pritisk domačih in prišli do devete zmage v ligi, a šele druge na zadnjih 14 tekmah v vseh tekmovanjih.