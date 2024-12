Pri poskusu prečkanja Rokavskega preliva umrli trije migranti

Calais, 29. decembra - Najmanj trije ljudje so danes umrli, medtem ko so skušali prečkati Rokavski preliv v smeri Velike Britanije na čolnu, so potrdile pristojne francoske oblasti. Davi so zagnali obsežno reševalno akcijo, ko so prejeli poročila, da se je okoli 50 ljudi skušalo vkrcati na čoln, poroča francoska tiskovna agencija AFP.