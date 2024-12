Klaebo po sprintu do zmage tudi na razdalji

Dobbiaco, 29. decembra - Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec druge tekme novoletne turneje Tour de Ski smučarskih tekačev za svetovni pokal v italijanskem Dobbiacu. Po sobotni zmagi na sprintu je danes slavil še na 15-km preizkušnji klasično s skupinskim startom in povišal prednost v seštevku turneje. Slovenca Miha Ličef in Vili Črv sta bila 54. in 67.