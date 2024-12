Ljubljana, 29. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste danes do 22. ure velja omejitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Omejitev velja tudi v času novoletnih praznikov v sredo in četrtek, 1. in 2. januarja 2025 od 8. do 22. ure.