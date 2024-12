Ob nadaljevanju vojne v Gazi zaradi mraza umrl dojenček

Gaza/Tel Aviv, 29. decembra - Palestinsko prebivalstvo v Gazi, kjer že več kot leto dni traja vojna med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, se ob vsesplošnem pomanjkanju sooča tudi s hudim mrazom. Zaradi mraza je danes umrl dojenček, so sporočile palestinske oblasti. Izraelska vojska je tudi danes nadaljevala napade v Gazi, ki so bili, kot trdi, usmerjeni proti Hamasu.