Izidi smučarskega teka v Dobbiacu (2)

* Izidi, 15 km, klasično, skupinski start: - moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 38:24,4 2. Erik Valnes (Nor) + 0,6 3. Haavard Moseby (Nor) 1,2 4. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 2,1 5. Edvin Anger (Šve) 2,3 6. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 3,3 ... 54. Miha Ličef (Slo) 1:50,7 67. Vili Črv (Slo) 2:34,9 - novoletna turneja, vrstni red (2/7): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 39:53 2. Richard Jouve (Fra) + 0:34 3. Federico Pellegrino (Ita) 0:36 4. Edvin Anger (Šve) 0:38 5. Ben Ogden (ZDA) 0:41 6. Erik Valnes (Nor) 0:42 ... 58. Miha Ličef (Slo) 3:08 66. Vili Črv (Slo) 3:45 - vrstni red v svetovnem pokalu (10/31) 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 736 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 707 3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 542 4. Erik Valnes (Nor) 458 5. Simen Hegstad Krueger (Nor) 456 6. Gus Schumacher (ZDA) 413 ... 59. Miha Šimenc (Slo) 97 66. Nejc Štern (Slo) 76 107. Vili Črv (Slo) 26 131. Miha Ličef (Slo) 11