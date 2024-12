Sobotni požar v Spodnjem Grušovju najverjetneje povzročil kratek stik

Slovenske Konjice, 29. decembra - Sobotni požar v Spodnjem Grušovju je v celoti uničil gospodarsko poslopje, bližnji manjši lesen objekt in več kmetijske mehanizacije, so pa domačini uspeli iz hleva rešiti vso živino, so sporočili iz PU Celje. Ogenj je poškodoval tudi bližnji stanovanjski hiši. Najverjetneje je zagorelo zaradi kratkega stika na električnih vodnikih.