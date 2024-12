V Južni Koreji v nesreči letala umrlo najmanj 176 ljudi

Gwangju, 29. decembra - V nesreči letala na letališču Muan na jugozahodu Južne Koreje je danes umrlo najmanj 176 ljudi, so sporočili južnokorejski gasilci. Dva človeka so uspeli rešiti in ju prepeljali v bolnišnico. Na krovu je bilo skupno 181 ljudi. Reševalna akcija še poteka.