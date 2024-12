Ljubljanski policisti iščejo roparja ene izmed trgovin na Zaloški cesti

Ljubljana, 29. decembra - Ljubljanski policisti so imeli minule dni polne roke dela s tatovi. Vlomili so v več gostinskih lokalov, v petek pa so obravnavali tudi rop v eni izmed trgovin na Zaloški cesti, kjer je neznani storilec uslužbencu grozil z ostrim predmetom. Storilca policisti še iščejo.

Policisti so bili o ropu ene izmed trgovin na Zaloški cesti v Ljubljani obveščeni v petek okoli 18. ure. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, je neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenca zahteval denar, zahteve pa je podkrepil z ostrim predmetom, ki ga je držal v roki. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in peš pobegni s kraja.

Kot so navedli na policiji, gre za moškega, starega med 45 in 50 let, visok je okoli 180 centimetrov, modrih oči, preko obraza pa je imel belo masko. Govoril je slovensko, oblečen pa je bil v črno jakno, črno trenerko, na glavi je imel sivo kapo, čez katero je imel kapuco, obut je bil v bele superge.

Poleg ropa so ljubljanski policisti obravnavali več vlomov. V Mostah pri Komendi so neznani storilci iz gostinskega lokala ukradli prehrambene izdelke in povzročili za okoli 600 evrov škode. V okolici Domžal so neznanci prav tako vlomili v gostinski lokal, ukradli pa so denar in tobačne izdelke, s čimer so lastnikom povzročili za okoli 3000 evrov škode.

Za Bežigradom so neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja, od koder so odtujili keramiko in podjetje oškodovali za okoli 700 evrov, prav tako so za Bežigradom vlomili v gostinski lokal in ukradli za okoli 400 evrov gotovine.