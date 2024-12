Dallas, 28. decembra - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić preživlja težke čase. Potem ko se je poškodoval in približno mesec ne bo mogel pomagati svoji ekipi Dallas Mavericks, je v petek doživel še en šok; nepridipravi so vdrli v njegovo hišo v Dallasu in ga oropali, poroča ESPN.