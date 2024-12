Ljubljana, 28. decembra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh premagali doslej vodilno zasedbo tekmovanja Zell am See s 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). Celjani pa so v Kitzbühlu izgubili z 1:7 (1:2, 0:1, 0:4).