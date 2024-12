Vsi Slovenci na tekmo v Oberstdorfu, Avstrijci razred zase

Oberstdorf, 28. decembra - S kvalifikacijami se je v Oberstdorfu začela 73. novoletna turneja smučarjev skakalcev. V kvalifikacijah so blesteli avstrijski tekmovalci, ki so zasedli prvih pet mest. S skokom 141,5 metra je bil najboljši Daniel Tschofenig, dve točki in sedem desetink je zaostal Stefan Kraft, katerega skok je bil štiri metre krajši od rojakovega.