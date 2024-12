Za zdravljenje sedemletnega Matica doslej zbrali 610.000 evrov

Ljubljana, 28. decembra - V Društvu Viljem Julijan so pred dvema tednoma začeli z akcijo zbiranja denarja za zdravljenje sedemletnega Matica v ZDA, ki ima redko genetsko bolezen, za katero do nedavnega ni bilo zdravila. Doslej so zbrali 610.000 evrov, do potrebnih 2,2 milijona evrov pa tako manjka še 1,59 milijona evrov, so danes sporočili iz društva.