V Indiji z državniškimi častmi pokopali nekdanjega premierja Singha

New Delhi, 28. decembra - V New Delhiju so danes z državniškimi častmi pokopali nekdanjega premierja Manmohana Singha, ki je umrl v četrtek, star 92 let. Singh velja za arhitekta uspešnih indijskih gospodarskih reform. Premier Narendra Modi je ob njegovem slovesu dejal, da je bil eden od najuglednejših voditeljev Indije. Poklonil se mu je tudi ameriški predsednik Joe Biden.