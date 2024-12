Ukrajina z brezpilotniki napadla več ruskih regij

Moskva, 28. decembra - Ukrajinske sile so nad več ruskih regij poslale več deset donov, ki jih je ruska zračna obramba sestrelila. Ruske sile so skupaj sestrelile 56 brezpilotnikov, med njimi 28 v regiji Voronež, 11 v Belgorodu in 17 v Rostovu, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.