Barbara Lazović in Gorazd Škof z Večerom rokometnih legend v Brežicah karieri pomahala v slovo

Brežice, 28. decembra - Rokometni navdušenci so danes imeli svoj večer v Brežicah, kjer sta na dogodku Večer rokometnih legend karierama v slovo pomahala Barbara Lazović in Gorazd Škof. Z nekdanjimi reprezentančnimi kolegi sta odigrala ekshibicijski tekmi, s katerima sta proslavila tudi 70 let delovanja njunega matičnega rokometnega kluba Brežice.