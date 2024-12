Izidi smučarskega teka v Dobbiacu

* Izidi, sprint, prosto: - moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:32,34 2. Lucas Chanavat (Fra) + 0,42 3. Janik Riebli (Švi) 0,49 ... - končala v kvalifikacijah: 39. Vili Črv (Slo) 77. Miha Ličef (Slo) - novoletna turneja, vrstni red (1/7): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1:29 2. Lucas Chanavat (Fra) + 0:08 3. Janik Riebli (Švi) 0:15 ... 40. Vili Črv (Slo) 1:10 77. Miha Ličef (Slo) 1:17 - vrstni red v svetovnem pokalu (9/31) 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 701 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 657 3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 501 4. Simen Hegstad Krueger (Nor) 436 5. Erik Valnes (Nor) 411 ... 57. Miha Šimenc (Slo) 97 65. Nejc Štern (Slo) 76 106. Vili Črv (Slo) 26 130. Miha Ličef (Slo) 11 - ženske: 1. Jessie Diggins (ZDA) 2:59,62 2. Jasmi Joensuu (Fin) + 0,31 3. Nadine Fähndrich (Švi) 0,47 ... 43. Eva Urevc (Slo) 55. Anja Mandeljc (Slo) - novoletna turneja, vrstni red (1/7): 1. Jessie Diggins (ZDA) 1:55 2. Jasmi Joensuu (Fin) + 0:07 3. Nadine Fähndrich (Švi) 0:15 ... 44. Eva Urevc 1:10 55. Anja Mandeljc 1:14 - vrstni red v svetovnem pokalu (9/31): 1. Jessie Diggins (ZDA) 708 2. Victoria Carl (Nem) 565 3. Jonna Sundling (Šve) 553 4. Therese Johaug (Nor) 522 5. Astrid Oeyre Slind (Nor) 418 ... 67. Eva Urevc (Slo) 54 95. Anja Mandeljc (Slo) 18