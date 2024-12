Letos za 20 odstotkov manj nedovoljenih vstopov v Slovenijo

Ljubljana, 28. decembra - Slovenski policisti so letos na vseh notranjih mejah evidentirali 44.375 nedovoljenih vstopov, kar je skoraj 20 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, so ob koncu leta sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Izpostavili so nujnost sodelovanja vseh deležnikov vzdolž zahodnobalkanske migracijske poti pri upravljanju nezakonitih migracij.