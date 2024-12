Izraelska vojska pridržala direktorja bolnišnice na severu Gaze

Gaza, 28. decembra - Izraelske sile so pridržale direktorja bolnišnice Kamal Advan na severu Gaze, ki je bila ena še zadnjih delujočih na območju, so danes sporočile zdravstvene oblasti v Gazi. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je bolnišnica zaradi izraelske vojaške operacije prenehala delovati, poročajo tuje tiskovne agencije.