ZDA sankcionirale gruzijskega milijarderja Ivanišvilija

Washington, 27. decembra - ZDA so danes uvedle sankcije proti nekdanjemu gruzijskemu premierju, častnemu predsedniku stranke Gruzijske sanje in milijarderju Bidzini Ivanišviliju. Obtožile so ga spodkopavanja demokratične prihodnosti Gruzije v korist Rusije. Ivanišvili sicer ne zaseda nobenega uradnega položaja, vendar mnogi menijo, da ima velik vpliv v državi.