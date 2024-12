Večer o oboroženih spopadih (28. 12.)

Maribor, 27. decembra - Boris Jaušovec v komentarju Leto vojn piše o oboroženih spopadih po svetu. Avtor poudarja, da po svetu divja kar 59 oboroženih spopadov. Dodaja tudi, da je to po podatkih švedske Univerze v Uppsali največ od kar so leta 1946 začeli spremljati to statistiko. Meni, da so zahodne države do mednarodnih spopadov pretirano zadržane.