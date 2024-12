Izraelske sile izvajajo operacije na območju bolnišnice na severu Gaze

Gaza/Tel Aviv, 27. decembra - Izraelske sile danes izvajajo operacije okoli bolnišnice Kamal Advan na severu Gaze. Ta po navedbah vojske služi kot oporišče palestinskega gibanja Hamas. Palestinski viri pa so zatrdili, da so vojaki vdrli in zažgali bolnišnico, pri čemer so več deset bolnikom in zdravstvenemu osebju ukazali, naj jo zapustijo. Poročajo tudi o žrtvah.