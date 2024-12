Mariborski policisti v poostrenem nadzoru znova zalotili več pijanih voznikov

Maribor, 27. decembra - Mariborski policisti so konec tedna v želji po zmanjšanju števila prometnih nesreč, ki jim botruje vožnja pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, izvedli poostren nadzor cestnega prometa nad psihofizičnim stanjem voznikov. Pri tem so odkrili 13 kršiteljev, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.