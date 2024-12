Vzhodna Evropa v pripravah na konec dobav ruskega plina

Bratislava, 27. decembra - Z 31. decembrom se izteče sporazum med Rusijo in Ukrajino o tranzitu plina, ki pa ga Kijev zaradi nadaljevanja ruske invazije na državo ne namerava podaljšati. Ukrajina bo tako čez nekaj dni blokirala dobavo ruskega plina prek svojega ozemlja, s čimer bo zaustavila tranzit na Slovaško, v Moldavijo in do neke mere tudi na Madžarsko.