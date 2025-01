Slovenski rokometaši na Obali začenjajo priprave za SP

Koper, 2. januarja - Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo danes zbrala na Obali in začela priprave za nastop na svetovnem prvenstvu med 14. januarjem in 2. februarjem na Danskem, Hrvaškem in Norveškem. Od dolgoletnih nosilcev igre manjkajo Dean Bombač, Jure Dolenec in Matej Gaber.