Na Ljubljanski borzi dopoldne največ zanimanja za Krko

Ljubljana, 27. decembra - Dan po tridnevnem prazničnem premoru vlagatelji na Ljubljanski borzi največ zanimanja kažejo za delnice Krke, katerih tečaj se zvišuje. Dražijo se le še delnice Save Re in Petrola, medtem ko višjo rast indeksa zavirajo delnice Cinkarne Celje in Telekoma Slovenije. Indeks SBI TOP se je do 11.30 zvišal za 0,13 odstotka.