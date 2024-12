Pokojnine za december so na računih že danes

Ljubljana, 27. decembra - Upokojenci so pokojnine za december prejeli že danes, čeprav še ni zadnji delovni dan v mesecu. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) tako ostaja pri dolgoletni praksi, da v decembru zaradi praznikov ne čaka z izplačilom na zadnji delovni dan v mesecu in hkrati v letu.