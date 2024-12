Cene poslovnih nepremičnin še navzgor, promet ostaja skromen

Ljubljana, 28. decembra - Po krepki rasti v prvem in drugem četrtletju so se cene poslovnih nepremičnin zvišale tudi v tretjem trimesečju, tokrat za 2,3 odstotka. Vendar so se močno podražile le pisarne, medtem ko so se trgovski in storitveni lokali pocenili. Število prodaj je ostalo na nizki ravni.