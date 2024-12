Snežno neurje v BiH zahtevalo življenje

Zagreb, 27. decembra - Sneg, ki je v minulih dneh zasul številne kraje v severnem in osrednjem delu Bosne in Hercegovine, je zahteval eno življenje. Reševalci so danes na Bjelašnici našli mrtvega vremenoslovca, ki je v snežni nevihti izginil v torek, poročajo mediji v BiH. Na Hrvaškem, kjer sta težave ta teden povzročala orkanski veter in sneg, so se razmere umirile.