MZEZ ob prvi polovici članstva v VS ZN: Slovenija načelna in spoštovana članica

Ljubljana, 27. decembra - Slovenija se je uveljavila kot načelna, odgovorna in spoštovana članica Varnostnega sveta ZN, so ob izteku prve polovice članstva v tem najpomembnejšem organu svetovne organizacije sporočili z zunanjega ministrstva. Tudi v prihodnjem letu si bo prizadevala za mir na Bližnjem vzhodu in dejavno opozarjala na razmere v Sudanu in Ukrajini, so dodali.