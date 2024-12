Evropske borze po božičnih praznikih previdno

London/Pariz/Frankfurt, 27. decembra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah po božičnih praznikih, zaradi česar so bile te pretekle dni zaprte, nimajo enotne smeri, pri čemer pa so večinoma obarvani zeleno. Vlagatelji ob koncu leta trgujejo previdno, medtem ko že pogledujejo proti novemu letu in čakajo na gospodarske objave, ki bi lahko usmerile trge. Evro pridobiva.