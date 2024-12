Policisti v Šentjerneju ukrepali zaradi množične kršitve javnega reda

Šentjernej, 27. decembra - Dolenjski policisti so morali na božični večer ob pomoči posebne policijske enote zaradi kršitev javnega reda in miru posredovati v naselju v okolici Trdinove ulice v Šentjerneju. Prejeli so namreč več klicev zaradi moteče glasne vožnje z motorji ter pokanja. Ukrepali so zoper šest ljudi, med katerimi so dva pridržali na policijski postaji.