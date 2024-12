Primorske novice o pirotehničnih sredstvih (27. 12.)

Koper, 27. decembra - Aljaž Novak v komentarju Samo, da ga poka piše o uporabi pirotehničnih sredstev. Avtor poudarja, da nekateri otroci in odrasli še vedno vztrajajo pri uporabi, kljub strahu živali in razstreljenim okončinam. Izpostavlja, da ena izmed primorskih poslank že nekaj let predlaga popolno prepoved uporabe in prodaje pirotehničnih sredstev, a zaman.