ZN po izraelskih napadih na Jemen izrazili zaskrbljenost in pozvali k zadržanosti

New York/Sana, 27. decembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je nedavno stopnjevanje spopadov med jemenskimi hutijevci in Izraelom in četrtkove zračne napade izraelske vojske na letališče v Sani, kjer se je tedaj nahajal tudi vodja Svetovne zdravstvene organizacije, označil za posebej zaskrbljujoče. Vse vpletene strani je v četrtek znova pozval k zadržanosti.