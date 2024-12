Ljubljana, 27. decembra - Burja se je umirila. Primorska avtocesta je med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani ponovno odprta in normalno prevozna, poroča prometnoinformacijski center. Zaradi zimskih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Col-Črni Vrh-Godovič. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.