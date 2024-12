New Delhi, 27. decembra - V indijski prestolnici New Delhi je v četrtek umrl nekdanji indijski premier Manmohan Singh. Star je bil 92 let. V Indiji so ob smrti enega od premierjev z najdaljšim stažem in arhitekta pomembne gospodarske reforme razglasili sedemdnevno žalovanje, poročajo tuje tiskovne agencije.