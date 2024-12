Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 12.)

Ljubljana, 26. decembra - Hrvaška tiskovna agencija Hina je v komentarju poročala, da so bili letošnji odnosi med Slovenijo in Hrvaško skoraj idilični. Edini znak napetosti je bila odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, da hrvaška sodišča niso kršila pravic slovenskih ribičev, ko so jih kaznovala zaradi nezakonitega prečkanja meje.