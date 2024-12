Večer o hitro spreminjajoči globalni politiki (27. 12.)

Maribor, 26. decembra - Matija Stepišnik v komentarju Sliki Angele Merkel in Donalda Trumpa piše o hitrem spreminjanju globalnega političnega okolja in pogledov na voditelje, kot sta bivša nemška kanclerka Angela Merkel in novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump. Avtor opozarja tudi na krizo evropske demokracije in njeno vse bolj obrobno vlogo v globalni politiki.