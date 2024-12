V nesreči avtobusa na Norveškem umrli najmanj trije ljudje

Bode, 26. decembra - Na otočju Lofoti na severu Norveške je avtobus danes dopoldan zapeljal s ceste in končal delno potopljen v jezeru, pri čemer so tri osebe umrle, štiri pa so bile huje poškodovane, poročajo tuje tiskovne agencije. Policija je sporočila, da je bilo med potniki večje število tujih državljanov.