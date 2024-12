Beloglavi orel tudi uradno postal nacionalna ptica ZDA

Washington, 26. decembra - Beloglavi orel, simbol na grbu ZDA, je še uradno postal nacionalna ptica, potem ko je odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden na božični večer podpisal zakon in ujedi namenil to čast. Zakon so predlagali v Minnesoti, kjer po besedah senatorke slovenskega rodu Amy Klobuchar živi ena od najštevilčnejših populacij te ujede v ZDA.