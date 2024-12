Policija v BiH aretirala ministra za varnost Nenada Nešića

Banjaluka, 26. decembra - Policija je danes aretirala ministra za varnost BiH Nenada Nešića in še šest drugih oseb, potem ko je tožilstvo BiH izdalo nalog za njihovo aretacijo, poročajo tuje tiskovne agencije in mediji v BiH. Osumljeni so pranja denarja, korupcije, zlorabe položaja in prejemanja podkupnin.