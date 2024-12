London, 26. decembra - Nogometaši Manchester Cityja tudi v 18. krogu angleške lige niso izšli iz krize. Tokrat niso uspeli streti odpora Evertona, na domačem igrišču so z njim igrali le 1:1. To je bila njihova četrta prvenstvena tekma brez zmage, na zadnjih 13 tekmah v vseh tekmovanjih pa so zmagali le enkrat.