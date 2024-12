Reševalci našli madžarskega pohodnika, žal brez znakov življenja

Kamnik, 26. decembra - Gorski reševalci so popoldne zaključili eno najzahtevnejših akcij letos. Ponesrečenega madžarskega planinca so v Kotliški grapi našli 250 metrov nižje od kraja nesreče, žal brez znakov življenja, je Gorska reševalna zveza Slovenije zapisala na Facebooku. Veseli so, da so kljub izjemno zahtevnim razmeram uspeli rešiti življenje planinke.