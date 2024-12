Primorska avtocesta zaradi burje zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani

Ljubljana, 26. decembra - Primorska avtocesta je zaradi burje skozi predor Kastelec zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti med obema priključkoma, poroča prometnoinformacijski center.

Na vipavski hitri cesti je med Nanosom in Selom zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Col-Črni Vrh-Godovič. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.