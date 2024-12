Rusija Ukrajino obtožuje organizacije bombnih napadov in požigov

Moskva, 26. decembra - Notranje ministrstvo v Moskvi je danes obtožilo ukrajinske varnostne službe, da so od 18. decembra v Rusiji izvedle več kot 50 kaznivih dejanj, med njimi več požigov ter bombnih napadov na bančne in poštne urade in policijske avtomobile. Ruska varnostna služba FSB pa je sporočila, da je preprečila več domnevnih načrtovanih atentatov.