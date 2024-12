Zaradi požara na Prevaljah evakuirali 13 ljudi, več jih je potrebovalo zdravniško pomoč

Prevalje, 26. decembra - Gasilci so v sredo okoli 21. ure posredovali v večstanovanjskem objektu na Prevaljah, kjer je zagorelo v delavnici v kletnih prostorih. Iz stavbe so evakuirali 10 odraslih, mlajšega otroka in dva dojenčka, so zapisali na Facebook strani PGD Prevalje. Dva odrasla in dojenčka so odpeljali bolnišnico, zdravniško pomoč je potreboval tudi otrok.