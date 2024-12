Unifil poziva k spoštovanju premirja v Libanonu in umiku izraelskih sil

Bejrut, 26. decembra - Mirovne sile Združenih narodov v Libanonu (Unifil) so pozvale Izrael in libanonsko gibanje Hezbolah k spoštovanju konec novembra sklenjenega sporazuma o prekinitvi ognja. Unifil ob tem poziva Izrael k umiku z juga Libanona in opozarja, da vsakršne kršitve premirja lahko ogrozijo mirovna prizadevanja v regiji, poročajo tuje tiskovne agencije.